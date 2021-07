Yahaira Plasencia presumió en redes sociales su encuentro con el salsero Marc Anthony durante una sesión de composición en el estudio. La ‘Patrona’ se emocionó al contar cómo fue que conoció al popular intérprete.

A través desu cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia publicó las fotos junto a Marc Anthony y reveló que pudo ver de cerca cómo es que trabaja en el estudio.

“Súper emocionada 🤩 , jamás pensé conocerlo. Es una dicha poder estar presente y poder observar cómo trabaja en una de sus producciones el más grande de la #salsa, seguiré cada uno de sus consejos”, contró Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia presume su encuentro con Marc Anthony: “Jamás pensé conocerlo”

YAHAIRA PLASENCIA RESPONDE A MAGALY

Yahaira Plasencia y Magaly Medina han protagonizado varios titulares, luego que la salsera hablara de las críticas que recibe por parte de la conductora de televisión.

Cabe señalar que la intérprete de “Ulala” afirmó que Medina minimiza su trabajo y es machista por su mensaje respecto a que “una mujer peruana no podía salir adelante si no tenía a un hombre que le pagaba todo”.

Es así que Medina salió a defenderse y tuvo duras palabras hacia la salsera. “Yo no me pasé saltando de cama en cama para llegar a donde estoy, no le debo nada a nadie. Yo estoy aquí con lo que tengo que ofrecer”, sentenció la presentadora el pasado jueves.

Ante las fuertes frases, Plasencia no tardó en usar sus redes sociales. “¿De cama en cama? Dices que no denigra a las mujeres y tus críticas como periodista dicen todo lo contrario. Cuéntanos de tu pasado y luego hablamos del mío”, señaló.