SE DESTAPA. Yahaira Plasencia estuvo este sábado en ‘Estás en Todas’ para presentar su nuevo emprendimiento ‘Yahaira Merch’, pero la salsera no pudo evitar ser consultada por cómo anda su corazón en el ámbito sentimental.

La cantante ha estado recientemente en Miami para trabajar en sus proyectos musicales y reconoció que ha conocido mucha gente hasta el momento y que no le faltan los pretendientes. “Definitivamente estoy conociendo mucha gente allá, varios amigos y amigas, pero todo bien hasta el momento”, confesó.

“De que hay ganado, hay ganado allá”, dijo entre bromas la salsera, que hace unos meses dio por terminada su relación sentimental con Jefferson Farfán tras pasar gran parte de la cuarentena con el futbolista en su casa en Rusia.

“Estoy conociendo gente allá... por ahí puede haber uno, dos, tres, cinco... diez que me gustan...”, dijo entre risas. Sin embargo, aclaró que por el momento no quiere tener pareja. “No me interesa por el momento eso. Quiero estar sola y conocer gente”, indicó.