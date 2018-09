Yahaira Plasencia: Primo de Jefferson Farfán le pidió disculpas por excederse al hablar de ella

César Távara, primo deJefferson Farfán, dijo que levantó ‘bandera blanca’ y desea hacer las pases con Yahaira Plasencia.



“Yo he levantado bandera blanca porque quiero llevar la fiesta en paz y no deseo más problemas ni encuentros verbales con nadie. Estoy dispuesto a sentarme a conversar con Yahaira Plasencia y ofrecerle mis disculpas”, expresó el popular ‘Primo Alcahuete’.



César Távara aseguró que se equivocó porque no ‘pensé antes de hablar’.



“Simplemente he llegado a la conclusión de que me equivoqué al precipitarme en dar opiniones sin pensar bien lo que iba a hablar. Hoy entendí que si en algún momento tengo incomodidades, no debo soltar cosas sin primero reflexionar. A veces podemos ofender a alguien sin darnos cuenta”, sostuvo, quien espera que la salsera visite su ‘Búnker’ en Barranco.



¿Estas disculpas las ofreces a pedido de tu primo Jefferson Farfán?

No, es una decisión personal.



¿Y ella te ha respondido?

No, todavía. Ya dependerá de ella. Yo conozco bien a Yahaira. Y sé que ella quisiera responder, pero sigo pensando que la gente de su lado no va a aceptar, no la van a dejar. Espero conversar con ella como dos adultos, creo que a todos nos gusta vivir con tranquilidad y mucha paz.