Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la deuda que mantiene con Olenka Mejía, tras perder el juicio que le entabló su excuñada por el delito de difamación agravada.

La salsera emitió un comunicado, a través de su cuenta de Instagram, en el que admite que solo pagó 300 soles, y además explica los motivos del por qué se retrasó en el abono de la reparación civil.

“Es de conocimiento público que mi rubro de trabajo recién empieza a reactivarse. Con el objetivo de seguir cumpliendo mi obligación, en dos oportunidades aboné el monto de S/ 150 con la finalidad de no dejar de cumplir mi compromiso de pago”, explicó.

CUMPLIRÁ CON EL PAGO

Yahaira Plasencia se compromete a pagar reparación civil de Olenka Mejía. (Foto: @yahairaplasencia)

Yahaira Plasencia aseguró que, a la fecha, ha pagado S/ 4,800 de los S/20,000, y dijo que pagará la totalidad de la deuda antes de julio del del próximo año. “Honraré y cumpliré con la totalidad de la obligación antes que concluya el primer semestre del 2022″, acotó.

La cantante también instó a la expareja de su hermano Jorge Plasencia a evitar filtrar información sobre el proceso legal, cuya sentencia está a su favor.

“A fin de generar el debido respeto al juzgado, y al señor juez que lleva la causa, prefiero no realizar mayores comentarios. De esta manera solicito a las personas involucradas al presente caso respetar las instancias correspondientes, así como el derecho al honor e intimidad personal”, finalizó.

YAHAIRA HABLÓ SOBRE SU DESEMPEÑÓ EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

La aparición de Yahaira Plasencia en El Artista del Año ha causado mucho ruido. Y es que, su actuación fue aplaudida por el jurado, quienes le otorgaron un puntaje alto. Al término del programa dio sus comentarios respecto a su participación el reality que se transmite por América TV.

“Súper nerviosa, pero estoy feliz de poder regresar y recordar que cosas del pasado me jugaron en contra. A seguir dándole, no es fácil cantar y bailar a la vez, es complicado, pero estoy tranquila. Vamos a ir perfeccionando poco a poco”, comentó la salsera.

Yahaira Plasencia también sostuvo que no esperaba que el reality que dirige Gisela Valcárcel la vuelva a reunir.

“La verdad no. Es más no pensé que América TV me iba a abrir nuevamente las puertas. Sobre todo GV Producciones, Gisela su programa, le estoy muy agradecida, contenta, a seguir dándole con todo”, concluyó.

