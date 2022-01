Yahaira Plasencia perdió el vuelo que la traería a Punta Cana para participar en la inauguración del hotel Margaritaville, al lado de la cantante Farina (quien grabó con Leslie Shaw y Thalía el tema ‘Estoy soltera), el influencer mexicano Kunno y otras figuras del espectáculo, debido a que una de las pruebas que se hizo de descarte de coronavirus arrojó un falso positivo, sin embargo la PCR y antígeno dieron negativo.

“El vuelo estaba programado para las 4 de la mañana de ayer, pero quisimos prevenir porque a Yahaira le dolía la garganta. Le hice la prueba rápida y dio positivo, pero para estar seguros le hicimos la PCR y antígeno y felizmente dieron negativo, afortunadamente no es coronavirus”, contó desde Perú su mánager Danilo.

SOLIDARIA CON FOQUITA

Yahaira Plasencia también se refirió a la salud de su exparejaa, Jefferson Farfán, se recupere tras los rumores de que tendría coronavirus. “Depende de uno también cuidarse. Sí (espero que se recupere), no se lo deseo a nadie. No he tenido coronavirus hasta el momento, no sé lo que se siente”, señaló la salsera sobre el futbolista.

“Siempre me van a vincular con Jefferson. Que haya elogiado a Daniela está superbién. Daniela es una artista que está dejando en alto el nombre del Perú. En tanto, yo estoy proyectada en lo mío”, indicó Yahaira, sobre la fotografía que circuló en redes sociales de la Foquita con Daniela

Por otro lado, Plasencia se pronunció por el fiestión que armó Paolo Guerrero hace unos días por su cumpleaños número 38 y por la presencia de Daniela Darcourt en el evento. La salsera no se quedó callada y reaccionó ante la pregunta del periodista de América Espectáculos. “Del hecho que hayan invitado a Daniela y que haya cantado en su cumpleaños, super bien”, inició diciendo la salsera. Yahaira Plasencia dejó en claro que no ha enviado indirectas para nadie, pues está pensando en sus cosas personales como en sus proyectos. “Me meten en algo que no tengo nada que ver”, dijo en referencia a su tan sonada rivalidad con Daniela Darcourt.

La cantante también se refirió a Pancho Rodríguez, con quien está siendo vinculada últimamente. Aclaró que no tiene pensado iniciar una relación sentimental con el chico reality.

“Siempre he dicho que Pancho es mi amigo, que es especial y nos tenemos gran cariño, respeto y estoy muy contenta y tranquila al saber que él y su hija salieron de la cuarentena por el Covid”, precisó.

