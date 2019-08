Coto Hernández: "Yahaira Plasencia me dijo que no quería una relación, que solo la estaba pasando bien conmigo"

Coto Hernández estuvo en el programa 'Magaly Tv. La firme', de Magaly Medina, para desmentir que el video con Yahaira Plasencia es "sexual". El costarricense contó pasajes de su corta relación con la salsera.

"Ya lo dijiste en tu programa. El video (con Yahaira Plasencia) no es un video sexual. Las imágenes son buenas, cariñosas, románticas", inició Coto Hernández.



Coto Hernández comentó que "hubo química" con Yahaira Plasencia y que la salsera "tiene el derecho a no decir nada" sobre las imágenes que tiene con el costarricense.



Coto Hernández habló sobre el supuesto video sexual que se difunde por Whatsapp: "Es un chica rubia y de pelo largo, ella (Yahaira Plasencia) es de pelo oscuro y corto. Es imposible que se ella, conmigo nunca tuvo un video de ese tipo".



Coto Hernández simuló de qué se trataba el video íntimo que tiene con Yahaira Plasencia, dándole un besito a un oso de peluche.



"Me ilusioné en ese momento, me pareció bonito el video. Nunca fue un video sexual", dijo Coto Hernández.



Coto Hernández concluyó que la pasó "bien" con Yahaira Plasencia, pero después que ella regresó de su viaje a Europa se despidió de él y hasta ahora no la vuelve a ver.

"Ella me dijo que no quería una relación, que solo la estaba pasando bien conmigo, al igual que yo , pero, tal vez estaba buscando otras intenciones, estaba preparado para algo más serio", finalizó Coto Hernández.