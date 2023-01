¿ESTÁ DURA LA CALLE? Luego que Yahaira Plasencia jugara una broma por el Día de los Inocentes con su reingreso a la orquesta ‘Son Tentación’, la salsera habló de los proyectos que tiene preparado para este año 2023. La exengreída de Sergio George comentó sus ganas de ingresar al mundo de la actuación.

“ Tengo planes que en enero y febrero poderme meter a clases de actuación , me gustaría poder meterme en eso. Ojalá que ya me matriculé en enero, me da un poco de roche, pero quiero aprender incursionar en otras cosas. Quiero actuar, meterme a clases de oratoria y así”, dijo.

La cantante también reveló que estaría próxima a abrir por un par de meses su academia de baile, como lo hizo el año pasado. Según comentó, sí tuvo éxito.

“ El año pasado saqué la academia de baile, así que me gustaría hacerlo por un mes o dos meses, quizás y me fue super bien”, agregó.

Yahaira revela sus planes para el 2023

YAHAIRA QUIERE MUDARSE A VIVIR SOLA

Yahaira Plasencia también volvió a confirmar que se encuentra soltera luego que terminar su relación con el salsero Jair Mendoza. La artista mostró sus planes de irse a vivir sola.

“Yo me mudé con mis papás por el tema de la pandemia, yo he vivido sola ya como tres años . Ahora nuevamente me mudaré sola, que viva la soltería ”, acotó.