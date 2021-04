Rebeca Escribens se pronunció sobre el polémico caso que protagonizó Yahaira Plasencia el último fin de semana tras ser detenida mientras realizaba una fiesta por u cumpleaños en Cieneguilla. La salsera no tuvo mejor idea que esconderse para no ser intervenida por las autoridades.

Al respecto, la conductora se mostró muy molesta y tildó de ‘graciosa’ a la salsera por haberse escondido en una maletera para no ser detenida por la Policía Nacional del Perú. Además, indicó que los participantes de la reunión ‘no piensan en sus familiares’.

“Tremendas imágenes que hemos visto a través de las redes sociales, tremenda fiesta covid. Los jóvenes creen que, como a ellos no les pasa nada, se sienten inmunes in vacuna pero no piensan en sus familiares, con quien viven, no piensan en nadie. Eso me da cólera. Yahaira Plasencia armo tremendo tono, encima se esconde en la maletera como buena graciosa”, dijo Rebeca Escribens, muy incómoda.

YAHAIRA ARMÓ FIESTA COVID

La salsera organizó una fiesta por su cumpleaños y la Policía llegó para intervenirla pues las reuniones están prohibidas por la pandemia. La salsera olvidó la vez que dijo que le tenía miedo al coronavirus y armó tremendo juergón la madrugada del viernes.

Yahaira Plasencia reunió a sus amigos y familiares en una residencia de Cieneguilla, hasta donde llegó la policía. En imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego se pudo apreciar que la salsera se ocultó en el interior de la maletera de un automóvil, para evitar su detención.

