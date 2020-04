¡Lo reconoció! Luego de que Paolo Guerrero le ‘sacara’ a Jefferson Farfán que, efectivamente, viene pasando la cuarentena en Rusia con Yahaira Plasencia, la salsera confirmó lo dicho por su expareja.

En una transmisión en vivo con Estas en Todas, Sheyla Rojas se refirió al en vivo de la Foquita y Paolo y la ‘Totó’ no pudo ocultar una risita nerviosa. “Todo el mundo se ha divertido con el segundo live de Jefferson y Paolo... no me gusta hablar del tema pero ya la gente sabe lo que tiene que saber...yo estoy tranquila y eso es lo que importa”, dijo la cantante.

Asimismo dijo, como en otras ocasiones en las que le preguntaron por su relación con Jefferson Farfán, que está ‘tranquila’ y enfocada en su trabajo y en reinventarse, por las nuevas circunstancias que les toca vivir a los artistas con la suspensión indefinida de eventos masivos por la propagación del coronavirus.

Sheyla Rojas, que no se cansó en su intento de sacarle alguna información sobre su supuesto romance, le preguntó dónde estaba ella cuando la Foca y Paolo hicieron el polémico ‘en vivo’. “Yo estaba arriba viendo mi telenovela por Telemundo, La Usrupadora, con Sandra Echevarría”, contestó confirmando lo dicho por su ex.

Yahaira Plasencia reconoce que vive con la Jefferson Farfán | Estas en Todas | TROME

EL EN VIVO DE PAOLO Y JEFFERSON

La Foquita estaba compartiendo una transmisión en vivo con Paolo Guerrero y Alondra García Miró, que prefirió no aparecer en el video, aunque sí participó aportando la pregunta que muchos querían hacerle al seleccionado.

“¿Quién te está acompañando en tu cuarentena?”, le dice Paolo a Farfán. “¿Quieres que te mencione a todos? ¿a todititos? ¿todos todos todos completitos?”, dice la ‘Foca’ entre risas, sabiendo a qué se refería la polémica pregunta.

“Ya... Roberto Burgos... el ‘Pino’... Robertico; Ronaldo, tú lo conoces; el parcero... y Yahaira Plasencia”, confiesa Jefferson Farfán causando la sorpresa de Alondra García Miró y Paolo Guerrero, quienes no podían creer que al fin lo admitió. “Ahí sí ¿no? Ahí sí... eso querías”, dice la Foquita entre las carcajadas de todos.

Jefferson Farfán admite que pasa la cuarentena con Yahaira Plasencia | TROME | INSTAGRAM