Yahaira Plasencia reconoció que Jefferson Farfán la hizo conocida, pero "ahora me he hecho un nombre sola"

Yahaira Plasencia admitió que se hizo famosa por tener una relación con Jefferson Farfán, pero que ahora ya no vive bajo su sombra, porque se hizo un nombre propio con mucho trabajo.



“Sí, en algún momento dije que me hice conocida por ser su novia, pero ahora me he hecho un nombre sola, no necesito de nadie ni hablar de otras personas. A mí no me han visto sentada en un programa de televisión hablando de tal persona (Jefferson Farfán). Así rajen de mí todo el tiempo, yo estoy en mi posición, bien tranquila. Creo que cada cosa que estoy logrando es por mis propios medios. No estoy a la sombra de nadie, han pasado 3 años, ya volteé la página”, manifestó la salsera sobre su relación con Jefferson Farfán.



Respecto al romance que ahora tiene con Ivana Yturbe, dijo que no tiene nada que comentar.



“A mí nadie me obliga a decir nada que yo no quiera. Así que puedo decir que no hablo sobre ese tema, y se tiene que respetar”, acotó Yahaira Plasencia.