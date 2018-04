Yahaira Plasencia explota contra reportero porque la siguió hasta reunión familiar [VIDEO y FOTOS] 

Yahaira Plasencia se mostró furiosa contra un reportero del programa "Amor de Verano" debido a que la siguió hasta una reunión familiar en la playa. El periodista quería que la salsera respondiera sobre la demanda que le interpuso la excuñada de la cantante.



Yahaira Plasencia bajó de la moto que estaba conduciendo y le pidió al reportero que la respete. "Estoy con mi familia, es una reunión familia, ustedes se pasan. Así como yo piden respeto, respétenme", expresó la salsera bastante mortificada.



Los amigos de Yahaira Plasencia empujaron la cámara para que el reportero no pudiera enfocar a la salsera. La relación de la cantante con la prensa siempre ha sido bastante tensa, la joven siempre ha exigido que respeten su privacidad.



Además, Yahaira Plasencia viene pasando un mal momento porque debe afrontar un juicio por difamación en agravio de Olenka Mejía, la madre de su sobrino, fruto de la relación que mantuvo con Jorge Plasencia.



Olenka Mejía acusó al hermano de Yahaira Plasencia no le pasaba el dinero necesario para la manutención de su hijo y que a veces ni se aparecía para verlo. Ante esto, la cantante decidió salir a defender a su hermano, dejando mal a la señorita.



"Ella avisó tres meses después que tenía un hijo con Jorge. Eso fue porque no sabía que el bebé era de Jorge porque el parto lo pagó otro chico. Eso fue 'tú ya sabes qué'. Esa es una chica loca con la que se metió y punto", dijo Yahaira Plasencia en un primer momento. Luego, la salsera tuvo que rectificarse, sin embargo su excuñada ya la había interpuesto la demanda.



Yahaira explota contra reportero de Amor de Verano