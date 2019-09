Yahaira Plasencia dice que respeta la prensa peruana, pero hace un mes admitió que quería tirar una bomba en conferencia

Yahaira Plasencia sigue con su gira por el exterior brindando declaraciones a diferentes medios sobre su carrera musical y el tema 'Y le dije No'. Precisamente en conversación con el medio Tobi Te Vé, conducido por el peruano Hugo Tobi, habló sobre la prensa peruana.

En la entrevista, Yahaira Plasencia manifestó que ella le tiene respeto a las personas que ejercen su profesión, pese a que las publicaciones que se hacen sobre ella no sean necesariamente sobre su vida profesional.

"Yo respeto mucho el trabajo de todas las personas que ejercen su profesión, de estar comunicando diferentes cosas del artista. Yo estoy tranquila y enfocada en mi carrera más allá de lo que hablen o no hablen, es cosa de ellos. Es su opinión, yo ni siquiera contesto", explicó.

Además, indicó que ya tiene mucho tiempo en el medio y sabe que siempre le preguntarán por su vida privada pero, así como otros artistas mucho más famosos que ella, no responderá.

Estas declaraciones se dan un mes después que brindara una entrevista radial con Belén Estévez en donde reconoció que fue un error haber realizado una conferencia de prensa para presentar su nuevo tema. En ese momento admitió que tuvo ganas de irse y tirarle una bomba a los periodistas.

"Soy tímida, rochosa, ciega y despistada, pero soberbia no soy. En algún momento, sí se me cruzaron los cables, es porque todo el mundo me atacaba y me mareé un poco, pero lo acepté. Yo tenía ganas de irme y tirarle una bomba a todos (la prensa)", indicó en ese momento.