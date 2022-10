Yahaira Plasencia se pronunció en ‘América Hoy’ luego que Pancho Rodríguez emitiera una disculpas públicas tras la carta notarial que recibió de la cantante. Al respecto, la salsera calificó como “tonterías” lo que dejó entrever el chico reality sobre un romance entre ella y un político.

“ Creo que era necesario que ese tema se aclare porque es muy fácil venir a hablar , no confirmar nada, pero tampoco descartar. Le dejas a la gente con ese pensamiento, con la idea que el señor está diciendo”, dijo.

La expareja de Jefferson Farfán aceptó las disculpas del chileno, sin embargo, consideró que no fue un pronunciamiento sincero, como esperaba. Pese a ello, dijo sentirse “tranquila”.

“Ya se disculpó, ya se rectificó que era lo que quería. Sí, acepto las disculpas, solo certificó de las cosas que dijo, por no decir tonterías y murió el tema para mí. No lo sentí tan serio como debería ser, pero de hecho ya lo hizo y estoy tranquila”, agregó.

PANCHO RODRÍGUEZ RECIBIÓ CARTA NOTARIAL

Pancho Rodríguez regresó al Perú después de estar nueve meses en Chile por problemas que tuvo con Migraciones. El chico reality se presentó en el programa de “En boca de todos” en donde comunicó que Yahaira Plasencia le había mandado una carta notarial.

“Se me pide que rectifique a nivel nacional porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén que se llama ‘Dilo fuerte’, y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar . Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella”, comentó frente a cámaras.