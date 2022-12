Cielo Torres comentó sobre el conflicto que existe entre Sergio George y Yahaira Plasencia. La nueva engreída del productor musical aseguró que conversó con la salsera por los problemas que ha traído su relación con Jair Mendoza en su carrera como cantante.

En declaraciones para ‘América Hoy’, Cielo aseguró que ella ha dejado de lado su ámbito personal para ponerle énfasis a su trayectoria musical. Esto luego que Yahaira confirmara que tiene un romance.

“ Siempre he mantenido al margen mi vida privada, no porque lo haya querido sino porque en verdad siempre me he enfocado a trabajar en lo mío , sé que sacrifico vida social, relaciones amorosas para poder hacer lo que hoy estoy haciendo y ese es mi objetivo”, dijo.

Asimismo, terminó confesando que tuvo la oportunidad de hablar con la expareja de Jefferson Farfán sobre los explosivos comentarios que tuvo Sergio George sobre ella.

“La grabaron, tuvo que decirlo y seguir con su carrera. Lo que he podido hablar con Yahaira es eso, su prioridad es su carrera, no creo que su prioridad sea su relación . Espero y deseo de corazón que su prioridad sea su carrrera, que el amor no desenfoque su objetivo”, precisó.

Sergio George se pronunció por la relación sentimental que confirmó Yahaira Plasencia con el salsero Jair Mendoza. El famoso productor musical se mostró bastante incómodo e indignado porque aseguró que él vende música y no escándalos a puertas de sacar un nuevo disco.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes. Mira, esto es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta a mí es crear noticia por crear noticia, entonces me hace aducir a mí que estoy buscando noticias, mira yo vendo música brother, yo no vendo chismes ni escándalos, yo no soy ese. Mi credibilidad se va por el piso, no puedo estar envuelto en eso ”, dijo a ‘América Hoy’.