En más de una oportunidad, Magaly Medina ha arremetido contra Yahaira Plasencia por asegurar que se dedica más a bailar que a cantar en los shows. Incluso la ‘urraca’ ha afirmado en los últimos días que a la salsera se le va la voz, sin embargo, en entrevista a Trome, la expareja de Jefferson Farfán respondió a quienes la cuestionan.

Desde el Boulevard Turístico del Este de Punta Cana, Yahaira Plasencia se confesó y arremetió contra quienes la critican. La cantante remarcó que su talento no solo está en su voz, sino también en sus pasos de baile, a quienes muchas personas les encanta.

“Siento que ese es mi plus, porque cuando van a un concierto no solo ven a Yahaira cantando lindo, ven un show completo. A mí me encanta mostrar carne, vean mis videos con ‘Son Tentación’, era la que más enseñaba, he tenido mi cuerpito, claro que ahora me hice la ‘lipo’”, señaló.

Yahaira Plasencia conversa con Trome desde Punta Cana

En otro momento de la entrevista con Trome, la popular ‘Yaha’ reveló que muchos tienen una percepción equivocada de ella y la tildan de creída, sin embargo, jura que la realidad es otra.

“Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos... La verdad, me gustaría que sepan que así como me ven en cámaras es como soy. No puedo ser hipócrita y hay personas que me dicen que en televisión hay que serlo, pero no puedo”, sostuvo.

MAGALY CRITICA A YAHAIRA PLASENCIA

En su último programa, Magaly Medina cuestionó duramente a Yahaira Plasencia por la presentación que tuvo la salsera en Punta Cana. Para la conductora, a la artista se le va la voz y que tiene que cantar con pista para no hacer un ‘papelón’.

“Le encanta cantar con pista, pero esta vez le hicieron cantar en vivo y ahí cómo se nota que no estaba bailando y solo paraba en el escenario. Pero van a ver como se le va la voz y le falta el aire, esa chica no tiene físico. Es tan joven y un cantante se debe a su público y al escenario donde está parado”, comentó la urraca sobre la ‘reina del totó’.

“No respira bien, un cantante tiene que aprender técnica, no tiene técnica desarrollada, ella no sigue estudiando, supongo, canto... ¿Han visto que ella no puede moverse ni dar un paso y cantar a la vez? No puede”, arremetió.