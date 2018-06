Yahaira Plasencia se cansó de Melissa Klug tras criticarla por hablar de Jefferson Farfán: "¿Qué se mete?"

Yahaira Plasencia se aburrió de escuchar las opiniones de Melissa Klug , tras haber afirmado que ella ‘sueña’ con regresar con Jefferson Farfán, pues habría sido una relación ‘beneficiosa’ para la cantante.

Yahaira Plasencia le respondió ‘a la señora’ aludiendo a Melissa Klug , “Ella no me suma ni me resta, entonces yo nunca le he respondido, pero ya me tiene harta de que a cada rato hable de mí.” expresó ‘la reina del totó’.

Yahaira Plasencia recalcó esto para que Melissa Klug 'entienda' que ella no sabe lo que le deparará el destino y que no busca oportunidades con nadie. Pero que si se cruza con Jefferson Farfán, solo Dios sabrá por qué.

"Si en algún momento el de arriba me lo pone (aludiendo a Jefferson Farfán ) en el camino para ser amigo o lo que sea me lo pone, ya uno no puede escapar del destino de la vida" dijo Yahaira Plasencia.

Asimismo, la salsera le pidió a Melissa Klug que no se meta en su vida, pues ella no anda hablando de Jefferson Farfán ni de ella. “Yo no hablo de la señora nunca y no sé qué tanto afán de la señora de hablar de mí. Y si yo hablo de Jefferson o de quien sea, es mi problema, ¿qué se mete? O sea, no entiendo, yo hablo de quien quiero y porque me da la gana, y cuando quiero" alegó Yahaira Plasencia.

Sin lugar a dudas la 'reina del totó' estaba bastante incómoda con las declaraciones de Melissa Klug . Tal vez sea por eso que en todo momento Yahaira Plasencia se refirió a la chalaca de ‘señora'.

Además Yahaira Plasencia quiso aclarar que nunca se aprovechó económicamente de Jefferson Farfán , porque sino hoy tendría muchos 'beneficios', pero lo poco o mucho que tiene hoy es fruto de su esfuerzo. De igual manera le contestó a Melissa Klug lo siguiente: "lo que más aproveché con mi expareja fueron los momentos tan lindos que tuve con él".

Yahaira le responde a Melissa Klug.

