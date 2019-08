Yahaira Plasencia respondió a usuaria en Instagram que la llamó "diva": "Lo único que busco es lograr mis sueños"

Ahora queYahaira Plasencia está en la cima de su carrera con su nuevo tema 'Y le dije que no', producido por Sergio George, la salsera fue increpada en su cuenta de Instagram por una usuaria, quien tildó a la cantante como una "diva".

"Eres bonita y cantas muy bien pero deja de creerte como una diva, en serio", escribió la seguidora de Yahaira Plasencia en Instagram.



Esto debido a que cuando Yahaira Plasencia presentó su tema en conferencia de prensa, le preguntaron sobre Jefferson Farfán y fue muy reacia para responder sobre el supuesto romance con el futbolista.



"No me creo nada. Esto recién empieza. Y lo único que busco es lograr mis sueños", respondió Yahaira Plasencia a la cibernauta en Instagram.



En una entrevista con Reporte Semanal, Yahaira Plasencia contó detalles de sus inicios en el mundo artístico y no dudó en compararse con Jennifer Lopez. "Yo empecé bailando, la misma historia de JLo", dijo la salsera.

Por su parte, el productor Sergio George comparó a Yahaira Plasencia con Britney Spears. "Es algo visual, baila, canta, canciones pegajosas, yo creo que es Britney Spears", indicó muy seguro, aconsejándole tener los pies sobre la tierra, ser disciplinada, ignorar los comentarios negativos y marchar para adelante.