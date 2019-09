"En ningún momento dije que en Perú me dicen 'La Patrona'", dice Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia quiere poner el parche. Luego que la cantante afirmara en una entrevista para un medio de Puerto Rico que en Perú es conocida como 'La Patrona', ahora la salsera decidió dar un paso atrás y negar tales afirmaciones.

La salsera fue criticada por sus declaraciones al diario Primera Hora cuando dijo que en nuestro país es conocida con ese apelativo. "Hay una novela mexicana que se llama La patrona, con Aracely Arámbula, y bueno, es una chica de carácter fuerte, bien empoderada, entonces por eso me pusieron ‘la Patrona’, en Perú"

Rodrigo González y Magaly Medina fueron algunos de los personajes que se burlaron de esto pues consideraban que la salsera se dejó llevar durante sus entrevistas y le recordaron que ella era conocida como 'La Reina del Totó'.

Peluchín: "¿Quién te dice La Patrona? ¿Ustedes le dicen la Patrona? Yo tampoco me acuerdo de haberle dicho La Patrona. Aquí se te conoce como la reina del totó, así que... La Patrona no, será la potona"

Magaly Medina: "No seas pinocha, tú sola te pusiste el título de ‘La patrona’... Qué atrevida esta para decirnos que es ‘La patrona’. ¿Patrona de dónde? Patrona de tu chacra serás, del clan con el que te llevan a pasear. De tu hermano Yorch, de tu hermana Silvana, del Bryan, de esos serás ‘la Patrona’, pero ‘la Patrona’ del Perú... no te alucines"

Un día después de toda la polémica, Yahaira Plasencia le respondió a un usuario que también la cuestionó por el apelativo de 'La Patrona'. Vía Instagram, negó haber dicho que el Perú la conoce con ese apelativo y aseguró que podían decirle 'la Yaha'.

"¿Inventando? Yo no invento. Y en ningún momento dije que el Perú me dijo ‘La Patrona’. Fueron uno de los muchachos que trabajaron en mi orquesta, y desde ahí me quedé con eso. Los que desean me pueden decir ‘La Patrona’ y los que no... la Yaha"