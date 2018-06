Yahaira Plasencia revela qué hizo con el brazalete que le regaló Jefferson Farfán | VIDEO

Yahaira Plasencia volvió a sorprender en 'El artista del año' con su sexy presentación, pero fue el brazalete que usa la salsera lo más comentado en esta gala. ¿Por qué? Te lo contamos.

Lo que más llamó la atención durante la presentación de Yahaira Plasencia, en la gala pasada, f ue el brazalete dorado que usó en su mano derecha. ¿Era el que Jefferson Farfán le regaló?

Gisela Valcárcel no pudo ocultar su curiosidad y le preguntó si esto era cierto. La 'Reina del Totó' lo contó todo sin importar lo que puedan comentar luego.

Yahaira Plasencia revela qué hizo con el brazalete que le regaló Jefferson Farfán

"Está guardadita", fue lo que dijo Yahaira Plasencia cuando Gisela Valcárcel le consultó sobre la tan comentada pulsera que le obsequió Jefferson Farfán.

"Cuando tiene un ex, y han estado en serio, creo que hay un gran cariño y respeto, siempre. Esas cosas (regalos) se guardan, no sé por qué, pero se guardan. Quizá me vuelva a enamorar de otra persona, pero esas cosas se respetan y valoran. No hay motivo por qué botarlo", comentó Yahaira Plasencia.

El brazalete de oro fue un regalo por el Día de los Enamorados. En la pulsera se leía las iniciales YP ♥ JF de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán . Sin embargo, tras todo el escándalo de infidelidad de la salsera y el futbolista, él fue el primero en dejar de usarla.