Yahaira Plasencia se presentó en el programa de ‘América Hoy’ para hablar de su carrera musical y pedir al público que la salve de la sentencia en ‘El Artista del Año’, donde competirá con César Vega y Claudia Serpa. Sin embargo, la salsera se mostró feliz porque Karol G es su amiga en Instagram.

La conductora Janet Barboza fue quien se percató que la exitosa Karol G ha empezado a seguir a Yahaira en Instagram. Sin embargo, la salsera se quedó impactada porque, según dijo, no tenía conocimiento.

“Imagino que estarás muy feliz, Karol G te acaba de seguir en tus redes sociales después de la caída en Miami. He visto una historias en Instarándula, donde Samuel quien conduce esta red, en que Karol te comienza a seguir”, dijo la polémica ‘rulitos’.

Karol G sigue a Yahaira

Como respuesta, Yahaira sorprendió revelando que ha tenido comunicación con el padre de la expareja de Anuel AA y señaló que le ha deseado lo mejor en su carrera musical.

“No sé si Karol me sigue, creo que me sigue su papá, pero hace muchísimo tiempo. De verdad que no la he visto, pero feliz, encantadísima, he tenido la oportunidad de conversar con su papá por Instagram. Hace muchísimo tiempo, creo que por Sergio me vio, me felicitó por lo que estoy haciendo y que siga adelante con mi carrera”, precisó.