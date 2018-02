Yahaira Plasencia jura que está soltera y concentrada en su trabajo [FOTOS]

Ya faltan pocos días para San Valentín y muchas celebridades se preparan para festejar el amor. Sin embargo, algunas estrellas de Chollywood no la pasarán en pareja, como es el caso deYahaira Plasencia que aclaró una vez más que está soltera y enfocada en su trabajo.



La salsera, quien asistió al concierto de ‘Los 4’ de Cuba en una discoteca del sur, con su hermano Jorge y su amigo Bryan, aseguró que su corazón no tiene dueño.



“Estoy tranquila, solterísima. Terminé de trabajar y he venido a distraerme un rato”, dijo Yahaira Plasencia antes de ingresar al local.



¿Entonces no hay galán?

Todo bien...



¿Qué dices de las personas que te critican y afirman que eres creída?

Estoy tranquila y trabajando bastante.