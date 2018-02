Yahaira Plasencia jura que está soltera y enfocada en su trabajo [FOTOS]

Yahaira Plasencia aclaró una vez más que está soltera y enfocada en su trabajo.



La salsera, quien asistió al concierto de ‘Los 4’ de Cuba en una discoteca del sur, con su hermano Jorge y su amigo Bryan, aseguró que su corazón no tiene dueño.



“Estoy tranquila, solterísima. Terminé de trabajar y he venido a distraerme un rato”, dijo Yahaira Plasencia antes de ingresar al local.



¿Entonces no hay galán?

Todo bien...



¿Qué dices de las personas que te critican y afirman que eres creída?

Estoy tranquila y trabajando bastante.