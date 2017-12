Rosángela Espinoza hizo una grave revelación en el programa 'Espectáculos' sobre Yahaira Plasencia. En varias oportunidades, la 'chica selfie' indicó que la salsera ya la había agredido antes del enfrentamiento en vivo que ambas mantuvieron en Esto Es Guerra.

Sin embargo, Rosángela Espinoza nunca dio detalles de la agresión que habría ocurrido en camerinos. Esta vez, después de varios meses del incidente en TV, la modelo cuenta que Yahaira Plasencia la lastimó cuando por defender a una maquilladora.

"La primera vez que me levantó la mano fue en camerinos y se grabó todo, absolutamente todo. Era una discusión con un compañero en el programa y ella se metió y levantó la voz a una maquilladora. La trató súper mal y yo por defenderla, me gané un empujón contra la pared y el espejo", declaró Rosángela Espinoza en 'Espectáculos'.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

Eso no quedó ahí. La chica selfie enfatizó que toda la situación fue grabada por las cámaras de un programa de TV, pero que -a pedido de Yahaira Plasencia- se borraron. Rosángela Espinoza no quiso decir cuál era el espacio televisivo pero negó que se trate de Esto Es Guerra.

"Todo eso estuvo grabado hasta que ella pidió que borraran las imágenes, que no pasaran absolutamente nada porque era un programa que grababa absolutamente todo. Borró todo para que nadie se entere. Eso no le convenía. En total han sido 2 veces (que me levantó la mano) La tercera se evitó" , declaró Rosángela Espinoza.

Según indicó la modelo, hasta el momento no sabe por qué Yahaira Plasencia le tiene tanto rencor. Para Rosángela Espinoza todo se habría iniciado en el reality de baile, El Gran Show. La chica selfie se mantuvo firme y manifestó que el proceso legal contra la salsera continuará.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.