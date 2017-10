Yahaira Plasencia a Rosángela Espinoza: "No te hagas la víctima" [VIDEO y FOTOS]

¡Guerra sin cuartel! Rosángela Espinoza escribió en su cuenta de Twitter que está cansada que le peguen y mostró las heridas y arañazos que le dejó la pelea que tuvo en Esto es Guerra con Yahaira Plasencia. Sin embargo, la salsera salió a defenderse y le pidió que no se haga la víctima.



"¡¡¡Por favor!!! No te hagas la victima ahora 👎 no entiendo porque existen personas así, acepté mis errores y pedí disculpas a todo el público", escribió Yahaira Plasencia en respuesta a Rosángela Espinoza.

A raiz de la pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en Esto es Guerra, la producción del reality y América Tv decidieron separarlas del programa de manera inmediata y, a través de comunicados de prensa, manifestaron que las exguerreras fueron "separadas definitivamente del programa".



"El comportamiento mostrado por ambas no se alinea con los valores y estándares que la audiencia, sus compañeros, la producción y el canal demandan de sus figuras públicas", dice el comunicado de Pro Tv, que fue avalado por América Tv.



La pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia también obligó a la producción de la Teletón a cancelar la presentación de ambas durante las actividades del evento a beneficio de los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios.



Rosángela Espinoza, al parecer está dispuesta a llegar hasta lo último en su pelea frente a Yahaira Plasencia, pues además de acusarla de "hacerle daño", estaría pensando en demandarla.

En tanto Yahaira Plasencia consideró injusto que la hayan sacado de Esto es Guerra, ya que la que atacó primero fue Rosángela Espinoza, pero la reacción violenta que la salsera tuvo en contra de la 'chica selfie' es también condenable (le tiró una patada).