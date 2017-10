Yahaira Plasencia sigue en grabaciones Cumbia Pop, a pesar de la pelea con Rosángela Espinoza [VIDEO]

Tras la mediática pelea con Rosángela Espinoza, la cual se dio en el último programa de Esto es Guerra, muchos rumorearon que Yahaira Plasencia no iba a continuar en las grabaciones de la telenovela Cumbia Pop.



Y es que al ser expulsada, junto a Rosángela Espinoza, todo apuntaba a que la salsera iba a estropear la imagen de la producción. Sin embargo, la noche del sábado, todo se disipó y Yahaira Plasencia confirmó que seguía trabajando en Cumbia Pop.



"Un artista nunca se deja caer, siempre adelante. Muy pronto #ultimasgrabaciones #feliz #pronto", difundió en Twitter adjuntando una foto. En la imagen, Yahaira Plasencia aparecía leyendo lo que sería uno de los guiones de Cumbia Pop.



De inmediato, los fans de la otrora 'guerrera' se pronunciaron y manifestaron más tranquilos por la suerte de su ídolo. También hubo algunos tuiteros que criticaron a Yahaira Plasencia y la calificaron de 'callejonera' y 'pandillera'.

DISCULPAS

Por medio de la misma plataforma, Yahaira Plasencia también se disculpó con el público de Esto es Guerra por el triste espectáculo que ofreció junto a Rosángela Espinoza.



"En primer lugar, quiero pedir disculpas de corazón a todos por la reacción que tuve, sé que no fue la correcta, esto era un simple juego. Lamentablemente, hay personas que no aceptan perder, no es la primera vez que pasa. Nuevamente les pido disculpas a todos por mi reaccion", expresó Yahaira Plasencia.