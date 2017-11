Yahaira Plasencia negó haber pedido a Rosángela Espinoza retiro de demanda [VIDEO]

La salsera Yahaira Plasencia desmintió a Rosángela Espinoza e indicó que en ningún momento la llamó para que retire la demanda por agresión. Además, espera que la selección golee en su próximo encuentro ante Nueva Zelanda.



¿Llamaste a Rosángela para que retire la demanda?

No voy a responderle nada a Rosángela Espinoza. A las personas que hablan mal de mí, no les voy a responder. Fue un tema que se escapó de mis manos, nunca volverá a suceder. Con Rosángela nunca tuve ningún contacto.



Por otro lado, ¿esperas un gol de Jefferson Farfán?

Espero un gol de los chicos, que ganemos y vayamos al Mundial.



Ahora que inauguras tu spa, ¿te ayudó con algún dinero?

No hablo de él, mi amor.



¿El viaje que hiciste a Brasil fue por negocios?

Mira, el viaje que hice a Brasil y Miami fue para ver el tema de los jeans y productos para el spa.



¿No hubo ninguna escala de Brasil a Rusia?

Para nada, mi mente está enfocada en mi trabajo.



¿Es verdad que le diste ‘likes’ a las fotos de Jefferson?

Ustedes saben que hay un montón de cuentas en redes sociales que no son mías. Eso está descartado.

RESPONDE ABOGADO

En tanto, su abogado, el doctor Luis Tudela, dijo que la máxima sanción que podría recibir Yahaira Plasencia por agredir a Rosángela Espinoza sería servicio comunitario.



“Es una falta que, posiblemente, a quien resulte sancionado, lo manden a hacer tareas comunales, pero no irá más allá. En todo momento se ha buscado armonía, pero no se pudo”, expresó el letrado.