Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza: Así fue la primera pelea que ambas tuvieron en un programa de TV [VIDEO]

La bronca que se tienen Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza no es de hace unos días o meses, sino desde mediados de 2016, cuando ambas participaron en el reality de baile de 'El Gran Show'.



En aquella oportunidad, Rosángela Espinoza acusó a Yahaira Plasencia de boicotearle uno de sus números de baile en el reality de Gisela Valcárcel. La 'chica selfie' se paseó por todos los programas de América TV para hablar de la salsera, pero sin darle la cara.

Yahaira Plasencia encaró a Rosángela Espinoza Yahaira Plasencia encaró a Rosángela Espinoza Yahaira Plasencia encaró a Rosángela Espinoza

Pero es en 'El Gran Show' que Yahaira Plasencia se enfrenta a Rosángela Espinoza. "Por las redes sociales me pones que soy mala, venenosa. Tú haces que me insulten por las redes y tú siempre quedas como la buena porque yo tengo, supuestamente, cara de mala"



Rosángela Espinoza trató de defenderse, pero solo terminó diciendo "yo no quiero caer tan...", a lo que Yahaira Plasencia la siguió encarando y la culpó de armar todo el circo mediático en su contra.

Desde ese momento, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se declararon la guerra y con su encuentro en 'Esto es Guerra', este odio se incrementó hasta llegar al punto de agarrarse a golpes.



Este vergonzoso episodio en Esto es Guerra fue duramente criticado en las redes sociales, donde los seguidores de Rosángela Espinozaatacan constantementee a Yahaira Plasencia. Pero, al final ambas salieron perdiendo, pues fueron expulsadas del reality.