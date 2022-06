¡ASU! Recientemente, Yahaira Plasencia estrenó el videoclip de “La cantante”, nueva versión de “El cantante”, mítico tema de Héctor Lavoe. La salsera recibió comentarios positivos y negativos por este lanzamiento.

Rubén Blades, compositor de la mencionada canción, tuvo palabras positivas para Yahaira Plasencia. “El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo”, dijo en redes sociales.

Ante ello, la cantante no dudó en agradecer al panameño. “Es un respaldo increíble, yo creo que Rubén Blades, con gran trayectoria, siendo uno de los exponentes más fuertes a nivel de Latinoamérica en salsa, que respete mi trabajo, esta nueva propuesta que estoy haciendo con Sergio George”, manifestó.

Yahaira Plasencia defiende su nueva canción.

Yahaira Plasencia sobre “La cantante”: “Es algo nuevo para los jóvenes”

Por otro lado, Yahaira Plasencia sacó cara por su versión de “El cantante” y aseguró que es para un público más joven que no conoce a Héctor Lavoe.

“Obviamente hay muchos puristas que no van a entender y no lo aceptan, p ero es algo nuevo para la juventud, para los jóvenes, de repente hay mucha gente que no conocía a Héctor, de hace muchos años, pero ahora con esta nueva versión van a saber también quién es, aparte da un bonito mensaje la canción”, afirmó “La Patrona”.

