"Yahaira Plasencia no saluda a nadie, se cree estrella", contó Daylin Curbelo

Daylin Curbelo arremetió con todo contra la presentación de Yahaira Plasencia en ‘El dúo perfecto’, donde cantó su canción ‘Y le dije no’ junto a los participantes del reality de Gisela Valcárcel.



¿Crees que Yahaira Plasencia ha evolucionado?

La verdad no lo sé, yo estaba con Vernis (Hernández). He aprendido a que si no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callada.



¿No la viste en el escenario?

Estaba concentrada porque necesitaba los puntos.



¿Has visto su videoclip?

Lo que he visto es que tuvo un problema y se desafinó, pero eso ya es tema de ella porque ella es así, desafinada. Eso ya no tiene que ver con la producción.



Mayra Goñi nos contó que Yahaira no la saludó durante los ensayos de la presentación, ¿te saludó a ti?

Ella no saluda a nadie, se cree estrella. Al final, todos le dimos brillo a ella cantando su canción, debería agradecernos. Es una chica sin talento para cantar...



ESTOY FELIZ

Por su parte, Gisela Valcárcel le consultó a Yahaira Plasencia si estaba enamorada y ella respondió con una sonrisa: “Estoy feliz”.



Además, la rubia conductora le preguntó si el bronceado que luce lo había agarrado en la fiesta de Pachacámac y ella respondió: “En Cuba y en Miami. Estuve mucho tiempo promocionando mi tema en Miami. Si algo nos hace feliz, hay que hacerlo de la mejor manera”.



Al finalizar su presentación, Yahaira Plasencia abandonó muy rápido las instalaciones de América Televisión y, como acostumbra, ignoró las preguntas de la prensa.



¿Yahaira, qué tienes que decir de la fiesta de Jefferson?

Todo muy bien.



¿La pasaste bien?

Todo excelente.



(Deyanira Bautista)