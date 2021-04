FUERTE DENUNCIA. Samuel Suárez, creador de Instarándula, utilizó sus redes sociales para denunicar a la tía de Yahaira Plasencia, quien le habría escrito en privado para insultarlo con fuertes calificativos por dar su opinión sobre la polémica intervención a la salsera en una casa en Cieneguilla el día de su cumpleaños.

“Paro un rato mi contenido habitual para denunciar a esta cuenta privada. No es la primera vez que recibo insultos por mi opinión, nunca faltan y tampoco me van a callar recordándome que estuve a punto de morir hace unos años. Pero en este caso se trata de un familiar de Yahaira Plasencia lamentablemente”, escribió el popular Samu en sus historias, junto a una captura de los mensajes que recibió.

“Cabr.., te salvaste de la muerte pero sigues siendo un desgraciado marica”, le escribió la familiar de la ‘reina del totó’. Asimismo, el periodista de espectáculos compartió una foto de Instagram donde se ve a la mujer junto a Yorch Plasencia y su bebé.

Samuel Suárez le envió un mensaje los allegados a Yahaira Plasencia y les pidió que si no les gustan sus opiniones, no manden a sus familiares a insutarlo ‘con cosas tan bajas’. “No lo voy a permitir de nadie nunca. Estoy cumpliendo mi trabajo, en mi plataforma que es privada y no me pesa el dedo para denunciar estos hechos, por más estima que le guardo a Yahaira”, indicó.

Finalmente, reconoció que estuvo a punto de perder la vida hace algunos años, pero que lo tiene presente todos los días. “No necesito que me lo recuerden”, agregó.

YAHAIRA SE PONE A DERECHO

Yahaira Plasencia acudió la mañana de este jueves a la comisaría de Cieneguilla junto con su abogado y su hermano Yorch Plasencia, para afrontar la falta que cometió el pasado fin de semana, tras participar en una ‘fiesta covid’ justo el mismo día de su cumpleaños.

La salsera no apareció en el parte policial de la intervención pues, según contó, cayó presa del pánico y se escondió en la maletera de su amigo Diego Molina, un ex mayor de la PNP y abogado que la llevó hasta el domicilio donde se realizó la reunión social.

Yahaira Plasencia recibió una multa de 494 soles por incumplir las normas para evitar contagios de coronavirus, pero además también habría estado presente un fiscal del Ministerio Público, para determinar otros delitos.

Muy conmovida y afectada por lo sucedido, la ‘reina del totó’ rompió su silencio el pasado martes e indicó que acudiría a la dependencia policial para ponerse a derecho y afrontar los cargos por faltar a la disposiciones impuestas por la pandemia.

En ese sentido, se mostró arrepentida por su accionar ya que afectó a quienes más ama, sus padres, y a sus seguidores que quedaron decepcionados, aunque aseguró que es un ser humano y que todos cometemos errores.