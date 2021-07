Samuel Suárez se atrevió a lanzar sus impresiones sobre el último tema de Yahaira Plasencia, la salsa ‘Dime’. En su opinión, la canción no ‘pegó' mucho a pesar de la gran cobertura que tuvo en diversos medios, como el programa de Magaly Medina y el de Rodrigo González.

“Yo no les voy a mentir, esta es la parte que más me ha pegado de la canción, o sea, de toda la canción no se me ha pegado nada más que esa partecida, eso sí me parece excelente y de ahí para atrás no me gustó tanto”, dijo el popular Samu.

En ese sentido, aseguró que su opinión es según su gusto personal y que le hubiera encantando que el tema cale más en él porque ‘hay que apoyar el talento peruano’.

“No me está pegando y eso me preocupa porque veo las encuestas y tampoco están haciendo el match y eso es importante. Ahora, la última canción de Daniela tampoco se me pegó nada”, dijo Samuel Suárez.

Finalmente, sacó cara por Yahaira Plasencia luego de recibir varios mensajes donde la criticaban por las pocas reproducciones de la canción en YouTube. Según el periodista de espectáculos, los artistas que superan el millón de vistas en solo unos días pagan pauta para llegar a masificar sus contenidos.

“Cualquiera puede superar el millón en un día poniéndle pauta a tu video en YouTube si tienes plata”, indicó el famoso Samu.