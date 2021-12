Samuel Suárez se pronunció en Instarándula luego de la polémica que se levantó la mañana de este jueves, cuando Janet Barboza lo culpó por una información falsa, que indicaba que Karol G empezó a seguir en redes a Yahaira Plasencia.

“Gracias por el cariño Janet, pero ese humo falso no es nuestro... ese pantallazo no existe jeje, igual gracias por la buena onda, se te quiere ratuja”, dijo el popular Samu tomando el tema con mucho humor.

Asimismo, aseguró que la ‘rulitos’ está en el ‘multiverso’. “Lo que han hecho en América Hoy no tiene perdón de Dios... no tienen indea de cómo me he partido de la risa viéndole la cara a Yaha”, agregó Samuel Suárez.

YAHAIRA SE EMOCIONA CON KAROL G

Yahaira Plasencia pasó por un incómodo momento este jueves cuando visitó el set de América Hoy y Janet Barboza lanzó una información que resultó siendo falsa. Según la ‘rulitos’, Karol G comenzó a seguir a la ‘Reinas del Totó’ en Instagram.

La conductora del programa de Ethel Pozo aseguró que había visto la noticia en Instarándula, el portal de Samuel Suárez. La salsera se mostró emocionada pero aseguró que no se había percatado que la ‘Bichota’ la había empezado a seguir en la red social.

“No lo he visto pero si es verdad estoy feliz, emocionadísima. Yo he tenido la oportunidad de poder conversar con su papá por Instagram, hace mucho tiempo, creo que es por Sergio (George) no sé, pero siempre me felicita por lo que estoy haciendo”, dijo la ‘Yaha’.

Una vez que se confirmó que la información era falsa, Janet Barboza usó un mintuo de su programa para echarle la culpa al popular Samu. “Yo no vendo noticias falsas, yo no vendo humo... es importante reconocerle el crédito a Samuel de Instarándula”, se defendió.

Janet Barboza aseguró que leyó en Instarándula que Karol G comenzó a seguir a Yahaira Plasencia en Instagram. La salsera se emocionó pero Samuel Suárez salió a aclarar el tema y decir que nunca publicó esa información.

