¿SE BURLÓ? Yahaira Plasencia fue consultada por Janet Barboza por la supuesta contratación que hizo su productor Sergio George con la bailarina Gabriela Herrera. La salsera aseguró que no conoce sobre el tema, sin embargo, cuando el productor Julio Zevallos reveló detalles comenzó a reírse.

“Será acaso que Gabriela Herrera se siente muy segura, todo el mundo alaba que es una gran bailarina porque ha firmado contrato con Sergio George ”, fueron las palabras de la conductora de ‘América Hoy’. Ante esto, Yahaira respondió.

“ La verdad no sé, eso le pueden preguntar a Sergio o a la misma Gabriela, yo ahí no sé nada ”, acotó. Sin embargo, Julio, quien también estaba en el set de televisión dio su aporte revelador.

“Yo estuve con el maestro Sergio George en ‘La Chola’ el sábado y él me contó a mí y cuenta en el programa que no ha firmado ningún contrato con Gabriela... Que está teniendo en su backup nombres de gente ya famosa, conocidas en el mundo del canto”, puntualizó.

La expareja de Jefferson Farfán no tuvo dudas en reírse desde su lugar mientras se conocía que fue falso la contratación de Gabriela.

SERGIO GEORGE ‘CHOTEA’ A GABRIELA HERRERA

Sergio George se pronunció luego de los rumores que surgieron cuando Gabriela Herrera se mostró feliz por empezar a trabajar con el afamado productor musical. En declaraciones para América Espectáculos, el músico aclaró que aún no ha firmado contrato con la cantante.

“ No he firmado nada con nadie, es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma , muchas personas se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo y empiezan a anunciar cosas que aún no se han dado”, acotó.