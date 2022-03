¿CÓMO? Yahaira Plasencia afirmó que su relación con Jefferson Farfán no contribuyó en nada para que se haga un nombre en el mundo musical y la farándula peruana. La salsera recalcó que nunca necesitó de nadie para hacerse de un lugar.

“ Creo que con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que yo puedo ganarme un nombre sola , tengo lo mío sola, que no necesito ni he necesitado de absolutamente de nadie para poder llegar a donde estoy”, manifestó en declaraciones para Magacín 24/7.

Además, Yahaira Plasencia se mostró orgullosa de los logros que ha conseguido hasta la fecha y anunció que tiene más proyectos en camino. “Estoy tranquila y sigo trabajando porque no he logrado lo que he querido todavía, sigo luchando por eso y lo estoy haciendo sola”, dijo.

Sin embargo, tras las declaraciones de Plasencia, muchos usuarios de redes sociales recordaron que, en el 2016, la cantante saltó al mundo mediático tras confirmarse que estaba en una relación con el futbolista de la selección.

Magaly llama ‘malagradecida’ a Yahaira

Jefferson Farfán estaría saliendo con Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia

El programa ‘Amor y Fuego’ presentó imágenes donde se observa a Jefferson Farfán y a Olenka Mejía en saliditas ante algunas coincidencias en fotografías. Esto no pasó desapercibido pues la mujer es excuñada de Yahaira Plasencia.

Gigi Mitre se mostró muy sorprendida. “¡Increíble! Está pareja si no me la esperaba (…) Es el mismo (piso), pero no importa después de la foto que hemos visto, la misma mesa, el mismo piso, el mismo marco ahí está”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Laura Mau sobre Brunella Torpoco: “No canta salsa, canta covers cantineros”

Jorge Pozo, padre de Ethel, se molesta y ya no quiere pensión: “No voy aceptar nada” | VIDEO

Johanna ‘achora’ con María Pía: “No se hagan las víctimas”