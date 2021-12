QUÉ ROCHEEEE. Yahaira Plasencia pasó por un incómodo momento este jueves cuando visitó el set de América Hoy y Janet Barboza lanzó una información que resultó siendo falsa. Según la ‘rulitos’, Karol G comenzó a seguir a la ‘Reinas del Totó' en Instagram.

La conductora del programa de Ethel Pozo aseguró que había visto la noticia en Instarándula, el portal de Samuel Suárez. La salsera se mostró emocionada pero aseguró que no se había percatado que la ‘Bichota’ la había empezado a seguir en la red social.

“No lo he visto pero si es verdad estoy feliz, emocionadísima. Yo he tenido la oportunidad de poder conversar con su papá por Instagram, hace mucho tiempo, creo que es por Sergio (George) no sé, pero siempre me felicita por lo que estoy haciendo”, dijo la ‘Yaha’.

Una vez que se confirmó que la información era falsa, Janet Barboza usó un mintuo de su programa para echarle la culpa al popular Samu. “Yo no vendo noticias falsas, yo no vendo humo... es importante reconocerle el crédito a Samuel de Instarándula”, se defendió.

SAMU LE CONTESTA A JANET

Samu se mostró sorprendido por las declaraciones de Janet Barboza descartó que el haya subido una historia diciendo que Karol G ahora sigue a Yahaira Plasencia. “Gracias por el cariño Janet, pero ese humo falso no es nuestro... ese pantallazo no existe jeje, igual gracias por la buena onda, se te quiere ratuja”, dijo el periodista tomando el tema con mucho humor.

“Ella ya está en el multiverso, lo que han hecho en América Hoy no tiene perdón de Dios... no tienen indea de cómo me he partido de la risa viéndole la cara a Yaha”, agregó Samuel Suárez.

gracias por el cariño janet pero ese humo falso no es nuestro





Karol G no sigue a Yahaira Plasencia y ese pantallazo no existe jeje, iogual gracias por la buena onda, se te quiere ratuja





cuando he subido algo de karol g que le sigue a yahaira, esta ya esta en el multiverso ya vi ya, lo que han hecho en america hoy no tiene perdon de dios...no tienen idea como me he partido de la risa viendole la cara a yaha,

estaba haciendo un en vivo y instarandula le pregunta como es eso de karol G





mis amigos de instarandula siempre tan chistocitos





oye samuel que te estas burlando de mi, los que dijeron de que supuestamente karol me guia eran los de america hoy yo nisuqiera sabia si era cierto o no asi que dejate de estar burlando, lo que dije es que su papa me sigue, no carol





pobrechita mi yahaira emocionada, ratujas son las de america hoy como le van hacer eso,









life con sergio









sergio la vacila





‘la amiga de yahaira





que antipatico eres sergio...





hay que vacular de eso





‘apunte, la primera es tu amiga’





motiff





te voy a explicar, hoy dia me presente en un show de television aca en peru, america hoy, y no se por que dijeron que karol g empezo a seguirme en instagram, y yo que si? yo no sabia, y luego empiezan a salir titulares, ‘yahaira plasencia dice que karol g la sigue pero no es verdad’ yo nunca dije nada, lo que dije que su papa es quien me sigue, aclardo ya sergio, deja de burlarte





yo pense que era tu amiga no sabia

algun dia ya no sabia?