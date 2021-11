OTRA VEZ ARREMETE. Yahaira Plasencia se grabó cantando en su Instagram, pero desafinó y Magaly Medina aprovechó el momento para burlarse de ella una vez más. La ‘urraca’ le pidió a la salsera que solo se dedique a mover el totó y que deje de lado el canto.

“La Yahaira bien alucinada ¿no? Cree que se ganó el primer Grammy Latino y Sergio George tenía razón, ella se ha empeñado en darle la razón. Es que Sergio es un productor musical que graba con artistas de la talla de Marc Anthony y definitivamente ahora ya tiró la toalla con la Yaha”, arrmetió la conductora.

La polémica ‘urraca’ recordó el día en que Sergio George cuestionó que la expareja de Jefferson Farfán no puede cantar y bailar al mismo tiempo, y que por ello recurre a los playbacks.

“Sergio dijo que está desafinada, que no puede cantar y bailar a la vez porque no se prepara, no tiene físico, lo dijo con todas sus letras y ahora se graba cantando para fastidiarnos los oídos a quienes la escuchamos”, sentenció.

MAGALY RECALCA QUE YAHAIRA GRITA

Magaly Medina le pidió a Yahaira Plasencia que deje el canto, pues desafina constantemente y sobre todo no sigue los consejos del productor Sergio George de llevar clases con coaches.

“Sigue cantando con playback, eso es lo tuyo. Yaha, baila nada más, baila, baila y baila, moviendo el totó. De verdad, cualquiera un coach vocal, eso es lo tuyo, mínimo, gritas, no estás cantando, estás gritando, desafinando. En fin, te doy la razón Sergio George, te doy la razón si no le produces nada, absolutamente nada”, arremetió la ‘urraca’.