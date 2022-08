Yahaira Plasencia se enlazó EN VIVO con el programa ‘América Hoy’, sin embargo, pasó un incómodo momento cuando las conductoras Janet Barboza y Brunella Horna le preguntaron por una supuesta enemistad con la modelo Tilsa Lozano. Ante la insistencia, la salsera pidió que dejen de inventar ciertos temas.

“ Yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie, efectivamente, Tilsa no me cae mal , yo creo que han habido dimes y diretes, pero eso ya pasó hace muchos años”, le respondió Yahaira Plasencia.

Sin embargo, ante la insistencia de las conductoras, la cantante y engreída de Sergio George aclaró que si decidió enlazarse con el magazine matutino fue para hablar sobre ‘La Gran Estrella’ y no de otros temas.

“Sí (me cae bien), normal, si la veo en algún lado yo la saludo, no tengo ningún problema con ella ni con nadie. Sí la saludé en ese evento, ustedes están inventando, les voy a decir algo y quiero que lo tomen de la mejor manera, yo estoy aquí por ‘La Gran Estrella’ y no por este tipo de cosas , estoy super tranquila con mi carrera y todo bien con Tilsa”, acotó.

Yahaira Plasencia revive enemistad con Tilsa Lozano

YAHAIRA PLASENCIA ‘PARCHA’ A JANET BARBOZA

Janet Barboza también le señaló a Yahaira Plasencia que sería el mismo Sergio George quien “le habría bajado el dedo” a Tilsa Lozano, por lo que la salsera ‘explotó'.

“ Ahora meten a Sergio, están hablando cosas que no son , no hay que meter a terceras personas, si no hay una información sólida, mejor no decirlo. Están metiendo a una tercera persona que es parte de ‘La Gran Estrella’”, remarcó.