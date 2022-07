LE DIO CON PALO. Yahaira Plasencia sigue causando controversia por el vestido naranja que usó durante la alfombra roja de los Premios Juventud. Nicole Akari, su exasesora de imagen, cuestionó duramente a la salsera por su traje y hasta reveló que habría rechazado exclusivos vestidos de diseñadores.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la profesional de belleza tildó de “simplón” el vestido naranja y de dos piezas que utilizó Yahaira en la gala internacional de música que fue realizada en Puerto Rico.

“Eso para mí es algo que tú te pones para un día de playa normal, para una tardecita, para estar con tus amigas tomando un jugo. Yo creo que ir con algo así es absurdo, irte con un vestidito de licra tan simplón, a mí me dio pena y vergüenza ”, dijo.

¿YAHAIRA RECHAZÓ VESTIDO DE DISEÑADOR?

Asimismo, Nicole Akari también echó a Yahaira Plasencia de no usar los vestidos que le dan los diseñadores para eventos importantes, como habría ocurrido para los Premios Juventud.

“ Tuve la oportunidad de ver el traje, muy lindo, muy novedoso, un material poco común porque no era tela . Sé que tuvo dos pruebas, sé que estas pruebas, ella estuvo feliz, era dorado de metal. A mí esto no me sorprende ya, esto ya ha pasado antes y ya se está haciendo una costumbre, ¿no?”, puntualizó.