INDIRECTA PARA JEFFERSON FARFÁN. Yahaira Plasencia continúa con su campaña para promocionar su nueva canción. Entre las actividades que viene realizando, la cantante publica sensuales fotos en su cuenta de Instagram. Una de ellas se viralizó por el comentario que le hizo productor musical.

“Y esto es solo el comienzo🔥 Agárrense, que regresé con todo🔝”, escribió Yahaira Plasencia en su cuenta de Instagram. El mensaje va acompañado de una foto donde la cantante luce una linda lencería de color negro y rosado.

La foto alcanzó 100.000 me gusta y continúa sumando más corazoncitos en Instagram. Uno de los comentarios que recibió Yahaira Plasencia y llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue el del productor musical Sergio George.

En el comentario, Sergio George menciona que Yahaira Plasencia ha recibido críticas por su destape. “Como siempre digo: cuando hay cambios no hay regreso a lo que era antes. El que no lo acepte entonces no lo aceptes y punto. Te quedarás atrás. U La La", menciona.

Sergio George hace comentario en sexy foto de Yahaira Plasencia

