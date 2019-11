"Si Yahaira Plasencia trabaja con Sergio George entonces debe ser buena", comentó Óscar D'León

El famoso ‘Faraón de la salsa’, Óscar D’León, pidió a los venezolanos residentes en nuestro país tener un mejor comportamiento y dedicarse a trabajar para crecer.



“He visto que algunos compatriotas han sido sancionados por malos comportamientos, yo espero que cambien de actitud, que se dediquen a trabajar y crecer en sus proyectos. Hace muchos años vecinos de Perú, Colombia y Ecuador emigraron a Venezuela en busca de un mejor futuro, así que ahora aguántennos un poco”, comentó el sonero, quien llega a Lima el próximo 23 de noviembre para ‘Noche de salsa 10’ en el Estadio Nacional.



Acaba de lanzar el tema ‘Vamo a bailar’ y se está convirtiendo en viral...

Agradezco al público por disfrutarlo y bailarlo, pues es un tema pegajoso y con un mensaje positivo para seguir en la lucha diaria.



A sus 76 años se mantiene muy activo...

La familia, la música, los fans... todo eso me mantiene vital, con ganas de crear todos los días. Yo no quiero morir, quiero seguir cantándole al mundo. Hace poco ‘JBalvin’ subió un video bailando ‘Llorarás’ y sigo vigente con la nueva generación porque sus padres les enseñaron mi música.



En diciembre estará en un show en Florida con la salsera peruana Yahaira Plasencia, quien ahora trabaja con Sergio George. ¿La conoce?

No la conozco, Sergio George es quien se ha encargado de la fecha. Pero si Yahaira trabaja con él entonces debe ser buena. La salsa sigue creciendo, ahora hay muchas cantantes mujeres, la gente disfruta y baila sus canciones.



¿Planea lanzar un nuevo disco?

Siempre estoy componiendo. He grabado valses peruanos como ‘Sincera confesión’ y ‘Bandida’, y quisiera grabar ‘Idolatría’, que es un tema maravilloso en la voz de Eva Ayllón.