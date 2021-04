La cantante Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales luego que ella y un grupo de amigos fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Cieneguilla, en la noche del viernes 23 de abril.

En conversación con Mónica Cabrejos y Thaís Casalino, la intérprete de la canción “Cobarde” dijo estar arrepentida por sus acciones en medio de la segunda ola del coronavirus (COVID-19).

“Me ganó el nerviosismo y el pánico que me llevaron hacer otras cosas, pero eso no refleja lo que realmente soy. Las personas que realmente me conocen saben que no soy así y sí, me escondí ahí (en la maletera de un auto) y lo acepto, pero eso no muestra lo que soy”, expresó la exintegrante del reality “Esto es guerra”.

“Fue una estupidez y no fui empática... Voy asumir las consecuencias que ya estoy asumiendo”, añadió con la voz entrecortada.

Además, la salsera se dirigió a su productor Sergio George, a quien le pidió disculpas públicas. . “A mis seguidores y a Sergio (George) les pido perdón por la decepción. Al equipo de trabajo, a mi familia y a toda la gente que salió afectada les digo que saldré de esta”, dijo.

“Lo que hice es un ejemplo de lo que no se debe hacer... No confíen en nadie y quédense en casa”, agregó.

Finalmente, Yahaira Plasencia dijo que se encomendó a Dios para seguir adelante tras perder su trabajo y haber decepcionado a sus seguidores.

“Voy a salir de esta y sé que si meto a Dios, mucha gente se burlará, pero eso no me importa porque yo soy muy creyente de Él. Sé que él pone las pruebas por algo”, concluyó.

FACUNDO GONZÁLEZ SE PRONUNCIA

A través de su cuenta de Instagram, Facundo González rompió su silencio y se pronunció tras el escándalo que generó su asistencia a la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia en Cieneguilla. El argentino, por su mal accionar, fue separado de Esto es Guerra junto a Pancho Rodríguez y Ximena Peralta.

El programa ‘En boca de todos’ se encargó de comunicar que los guerreros y combatientes involucrados quedaron separados del reality por protagonizar el bochornoso incidente y romper los protocolos sanitarios.

Al respecto, Facundo González acepta que cometió un error y pidió perdón por haber cometido esta tremenda falta el pasado fin de semana. Pese a que no existen muchas imágenes del argentino en la reunión, su presencia fue confirmada.

“Sé que pedir perdón no va a solucionar las cosas, pero aceptar que equivoqué y pedir perdón es el primer paso para mejorar y aprender de los errores”, escribió Facundo González.

