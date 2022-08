Sergio George tuvo palabras de elogio hacia la cantante Brunella Torpoco. El productor musical la calificó de talentosa ante su última presentación en ‘La Gran Estrella’, reality de Gisela Valcárcel. Al escucharlo, Yahaira Plasencia pidió que los artistas aprovechen la presencia del pianista en el Perú.

“ No la conozco, pero me encantó, lo que ha hecho ella es una cosa fenomenal en una industria tan difícil . La felicito mucho a ella, me gustaría conocerla en persona algún día. Yo le mandé un mensaje cuando pasó eso a través de Instagram y luego después ella me empezó a seguir, no sé por qué jaja”, confesó Sergio George entre risas.

Sin embargo, Yahaira Plasencia intervino en sus declaraciones para admitir que Brunella es talentosa y aconsejarla que aproveche que el productor se encuentra en el país buscando artistas.

“ Brunella es muy talentosa, salseras y mujeres al poder, claro, aprovechen chicas que está Sergio aquí ”, dijo la polémica salsera. Por lo que Sergio George admitió: “Es muy talentosa, me impresionó muchísimo, tiene un gran futuro ”.

YAHAIRA CRITICA AL DÚO DE BRUNELLA TORPOCO

Gisela Valcárcel le pidió a Yahaira Plasencia que elija entre las duplas de Brunella Torpoco y Bryan Arámbulo. La cantante saludó la presentación de la chalaca; sin embargo, remarcó que la salsa es un género musical complicado y que el participante no logró convencerla.

“A Manuel, entraste en otro tono y después te acomodaste, me imagino que sí te has dado cuenta. Hacer salsa no es fácil, el tempo también es complicado, el sabor hay que tenerlo, es distinto (…) Es difícil tener a Brunella al costado y tratar de llevarle el ritmo y el sabor”, dijo.