En medio de rumores de una presunta separación de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia remeció Instagram con una foto en lencería y con un comentario del productor Sergio George, con quien lanzará un tercer tema.

“Y esto es solo el comienzo. Agárrense, que regresé con todo. ¿Estás listo?”, escribió la ‘totó’ en la leyenda de la imagen.

Luego, Sergio George comentaría sobre la misma: “Como siempre digo: cuando hay cambios no hay regreso a lo que era antes. El que no lo acepte entonces no lo aceptes y punto. Te quedarás atrás. U La La!”.

Aunque no ha querido aclarar si el romance con Jefferson Farfán se ha terminado, Yahaira Plasencia se dedica a grabar nuevos temas. Recientemente, dio a conocer que ofrecerá un concierto virtual en noviembre.

YAHAIRA Y FARFÁN DISTANCIADOS

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia habrían terminado su romance. El futbolista compartió algunos mensajes donde señala que no “maquilla la verdad” y que se siente identificado con lo directa que es la gente de su signo astral, Escorpio. Por su parte, la cantante borró todas las fotos en Rusia, donde ambos convivieron por cerca de 3 meses.

Al parecer el distanciamiento entre ambos se ocasionó por la convivencia en el país transcontinental. A inicios de la pandemia mundial por el coronavirus, la intérprete de ‘Cobarde’ viajó para pasar la cuarentena con el Jefferson Farfán, pero en mayo empezaron los rumores sobre una supuesta separación que ninguno de los dos ha confirmado hasta el momento.