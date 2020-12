Sergio George, productor de Yahaira Plasencia, contó por qué la salsera no estuvo involucrada en el nuevo tema ‘De vuelta pa’ la vuelta’ de Marc Anthony junto a Daddy Yankee, donde ha regresado a la escena musical con estos dos grandes artistas.

“No están a ese nivel para meter a cualquier artista. No solamente Yahaira, sino cualquier artista de pronto. Ellos son dos íconos, entonces la cosa es que ellos son íconos que quieren cantar juntos. Si no era así, no cantaban juntos”, dijo en una entrevista al programa de Magaly Medina.

Sergio George también aclaró por qué Yahaira Plasencia apareció muy poco en el videoclip ‘Salsa’ de Nael y Justin.

“Hay que entender, hay cuatro artistas en esta canción, ¿no? Los principales son Nael y Justin que son dos muchachos que son directores de video muy conocidos de la música urbana, también está Mackie y también Yahaira (...) el foco son los dos exponentes, que son los artistas”, concluyó.