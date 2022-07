Mucho se viene especulando sobre un romance entre Yahaira Plasencia y Sergio George, a pesar de que ambos ya lo han negado. Hace unos años, el productor musical presentó a su verdadera ‘musa’ y confirmó que estaba muy contento en el plano amoroso. Aquí te damos los detalles.

En el 2019, según el portal Univisión, Sergio George reveló que mantenía una relación amorosa con la actriz venezolana Anastasia Mazzone , con quien llevaba ya tres años de intenso romance.

Según varios medios internacionales, Anastasia Mazzone sería la verdadera dueña del corazón de Sergio George, pues en su cuenta de Instagram se pueden ver en varias fotos donde aparecen juntos.

Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, no se ha hablado mucho sobre la parte amorosa de Sergio George, por lo que no se conoce a ciencia cierta si es que su romance con la actriz venezolana continuaría.

¿ROMANCE CON YAHAIR PLASENCIA?

Durante la conferencia de prensa que ofreció tras su participación en Premios Juventud 2019, un periodista puso en aprietos a la cantante peruana al preguntarle directamente si era pareja de Sergio George.

“¿Es cierto que existe un romance entre tú y el maestro?, le preguntaron a Yahaira. “Ojalá”, respondió Sergio George provocando que la intérprete de “La cantante” esboce una risa nerviosa.

Acto seguido, la ex de Jefferson Farfán aseguró que estaba al tanto de las especulaciones, sin embargo, aclaró que considera al puertorriqueño con un padre.

“No, no, no, se ha dicho muchísimo, pero no. Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio, de su disciplina, su experiencia, de su trayectoria”, agregó.

Yahaira Plasencia aseguró que Sergio George le recomendó mantener un régimen de entrenamiento para competir a nivel internacional. (Foto: @yahairaplasencia)