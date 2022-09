Gisela Valcárcel anunció el regreso a ‘El Gran Show’ y la salsera Yahaira Plasencia respondió sobre su participación en el polémico reality de baile, esto luego de ser parte de La Gran Estrella y levantar la copa junto Michelle Soifer, y sus respectivas protegidas.

‘La Patrona’ dejó abierta la posibilidad de verla en ‘El Gran Show’, pero por sus respuestas se espera que sí sea parte del espacio.

“(Se viene El gran show ¿Te vamos a ver ahí?) Ahhh no sé, sí me llaman, quizás ¿Has estado en conversaciones? No sé, Maybe, sí sí podría ser”, dijo entre risas.

Yahaira Plasencia ya levantó la copa en reality de baile de Gisela Valcárcel

En el 2015, Yahaira Plasencia se convirtió en la ganadora de ‘Reyes del Show’, reality de baile que Gisela Valcárcel, superando en votos del público a Brenda Carvalho, quien también llegó a la gran final.

Curiosamente, en esa final la reina del totó fue reforzada con Michelle Soifer, ambas presentaron una poderosa salsa.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela defiende a Yahaira Plasencia de las críticas: "Ella sí canta"

TE PUEDE INTERESAR

Gisela Valcárcel llora y defiende La gran estrella: “Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera”

‘La Gran Estrella’ y los divertidos memes: usuarios no perdonan a Gisela y hacen ‘leña’ a su peinado

Susana Baca se pronuncia sobre Bartola por decir que solo es peruana: “Yo soy afroperuana latinoamericana”