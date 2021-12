Yahaira Plasencia sobre ampay con Pancho Rodríguez: “No necesito armar nada, es lo más tonto que ha podido decir esa persona”

Yahaira Plasencia, quien este sábado llega a la gran final de El Artista del Año. Ella está en sentencia junto a César Vega, y promete entregar todo para llegar a la ronda final. Así lo afirma en esta entrevista.

No obstante, la salsera habló sobre el ampay con el chileno Pancho Rodríguez y da detalles porque cancelo el concierto que tenía por estas fechas.

Estamos en la gran final de El artista del año, ¿cómo van tus ensayos?

Estoy ensayando super fuerte, metiéndole mucho punche como siempre, para tener una buena presentación este sábado y poder pasar a la ronda final.

Si levantaras la copa, ¿a quién se lo dedicarías?

Si ganara El artista del año, se lo dedicaría a mi familia, a mi equipo de trabajo y también a mis fans, quienes siempre me están apoyando. Levantar la copa sería un logro más para mi carrera, sería muy lindo ser la ganadora.

Estás en sentencia junto a César Vega, y uno de los dos no llegará a la ronda final...

Los dos somos super fuertes y excelentes artistas, sé que vamos a dar lo mejor en el escenario. Yo solo espero todo de mí, del resto, no sé, ya depende de cada uno, yo voy a dar todo de mí, porque quiero llegar a la ronda final.

Se comentó, que solo habías vendido 14 entradas para tu concierto, y que no era verdad que lo postergaste por El artista del año, ¿eso es verdad?

Lo hice por El artista del año, por los ensayos y porque, también, estoy super agotada, y entré a sentencia y tengo que meterle muchas más ganas. Y lo de mi concierto en La Cúpula lo pasé para el 21 y 22 (de diciembre), porque sentía que tenía que ser así, y Sergio (George) también me dijo, “pásalo para esas fechas, para que te concentres en El artista del año”. Lo que otras personas estén diciendo, no hago caso, yo estoy tranquila trabajando, que hablen lo que quieran, igual la gente no es tonta, la gente se da cuenta de la maldad de las personas, yo estoy tranquila con el apoyo de mi familia y fans. Yo recibo críticas de gente que sabe, no de cualquiera.

¿Es verdad que el ampay con Pancho Rodríguez fue armado?

No necesito hacer ese tipo de cosas, ahorita tengo prensa y puedo ir a los programas de América televisión y no necesito armar nada, es lo más tonto que ha podido decir esa persona, nada que ver, ¡gracias a Dios!, no necesito de eso, tengo América Hoy, donde puedo decir lo que estoy haciendo, también tengo mis redes, donde tengo 3 millones de fans, ¿para qué armaría algo?, nunca lo he hecho y tampoco lo haría, y Pancho tampoco se prestaría para algo así, lo conozco perfectamente.

Se dice que Daniel Darcourt no fue al concierto de Son tentación, porque estabas de invitada, ¿es verdad?

La verdad no sé, yo fui porque me invitaron, fui la artista sorpresa. Y como siempre la paso bien con las chicas de Son tentación, hace mucho tiempo nos venimos juntando.

