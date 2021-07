Yahaira Plasencia aclaró sus declaraciones sobre André Carrillo, de quien dijo que le “iba con todas las cremas” en ‘Mujeres al mando’. El programa matinal invitó a la salsera y la sometió a un cuestionario de gustos sobre los futbolistas. Al llegar el turno del peruano, la cantante consideró que le gusta la forma de vestir del atacante del Al Hilal, pero luego soltó un comentario que no pasó inadvertido.

“Pusieron un juego, justo de futbolistas, y decía: ya, no voy a decir nada. Cada cosa que digo sí o sí es titular”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

Yahaira Plasencia acotó que consideraba que lo que dijo sobre André Carrillo “era una broma” y que no le habían preguntado solo sobre la ‘culebra’, sino sobre otros integrantes de la selección peruana.

“También me preguntaron si me gustaba Lapadula, Cueva, toda la selección. Nada que ver. Yo estoy soltera, tranquila y aparte estos chicos tienen pareja, esposas. No hay forma”, agregó.

Finalmente, Yahaira Plasencia volvió a repetir que su relación con Jeffersón Farfán ya es parte del pasado tal como lo mencionó en una entrevista en el programa de Magaly Medina.