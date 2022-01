La salsera Yahaira Plasencia espera que su expareja, Jefferson Farfán, se recupere tras los rumores de que tendría coronavirus.

“Depende de uno también cuidarse. Sí (espero que se recupere), no se lo deseo a nadie. No he tenido coronavirus hasta el momento, no sé lo que se siente”, señaló la salsera sobre el futbolista.

Además, contó que no tiene problemas en que Farfán haya elogiado a Daniela Darcourt.

“Siempre me van a vincular con Jefferson. Que haya elogiado a Daniela está superbién. Daniela es una artista que está dejando en alto el nombre del Perú. En tanto, yo estoy proyectada en lo mío”, indicó Yahaira, quien se alegró porque Pancho Rodríguez se encuentra mejor de salud.

TE PUEDE INTERESAR

La ‘Ojitos hechiceros’ metió un cuento para los sanos: Para mí, ese romance empezó por lo menos hace medio año

El ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo son ampayados besándose apasionadamente en su depa

Melissa Paredes oficializa a bailarín en ENTREVISTA: “Hace un mes somos enamorados”