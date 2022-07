Luego de su participación en los Premios Juventud 2022, Yahaira Plasencia llega al set de Ethel Pozo este domingo a las 7 de la noche. La salsera participará en “En esta cocina... Mando yo” para celebrar un programa especial por Fiestas Patrias. ‘La Patrona’ hará dupla con la gran Lucía de la Cruz, y juntas se enfrentan a Pedro Loli y Yolanda Medina.

Mañana domingo llegas a la cocina de Ethel y Yaco junto a la gran Lucía de la Cruz, ¿cómo la pasaron?

Aunque por ratos nos estresamos, Lucía y yo hicimos una buena dupla en la cocina. Yo quiero y admiro mucho a Lucía, ella es una grande, así que fue lo máximo compartir con ella en En esta cocina... Mando yo.

Te vimos sufrir en la cocina...

Sí, habían momentos en que no sabía qué hacer, y es que no me gusta cocinar, yo nunca he conquistado por el estómago porque no es mi fuerte. Ahora, si tengo la necesidad de cocinarme algo, lo voy a hacer, pero no paso de fideos con atún o arroz con huevo. Soy de buen diente, pero no soy buena cocinera.

Y este domingo se celebra Fiestas Patrias en la cocina, ¿cómo celebras esta fecha?

Casi siempre estoy fuera en estas fechas, pero extraño mucho ir a los desfiles militares, cuando era chiquita iba con mi papá. Creo, en líneas generales, que siempre debemos celebrar y estar agradecidos por ser peruanos, el Perú es uno de los países más ricos del mundo, vivimos en un país con paisajes hermosos, con una gastronomía espectacular, solo que nosotros, a veces, no lo reconocemos. Debemos reconocer lo valioso de nuestro país y cuidarlo.

¿Cómo es la mujer peruana?

La mujer peruana es una mujer fuerte, trabajadora, una mujer que lucha día a día por alcanzar sus objetivos.

Y tú eres una peruana que le está trayendo muchos logros musicales al país, ¿cómo te sientes?

Estoy muy contenta con los logros, estoy agradecida con Dios, con mi equipo, con mis seguidores y con el público de afuera que me ha recibido tan bien. El representar a mi país en otros lugares es muy gratificante porque esto nos pone ante los ojos del mundo y es necesario que los demás sepan que aquí hay mucho talento, creo que el mundo debe conocer a más mujeres salseras peruanas que son muy talentosas.

Por último, ¿qué les dirías a los peruanos estas Fiestas Patrias?

Que la pasen lindo, en compañía de la familia, recordando todo lo bueno que tiene nuestro país. A los peruanos les digo, a seguir trabajando, para seguir creciendo. ¡Feliz 28 de julio!

